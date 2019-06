Camera: domani audizione presidente Camere penali Caiazza su separazione carriere in magistratura

- Domani, giovedì 20 giugno, alle ore 9:15, la commissione Affari costituzionali della Camera svolge l'audizione del presidente delle Camere penali, Gian Domenico Caiazza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante "Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura". L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)