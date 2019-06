Imprese: Airbus, apre Skywise a leader globali di servizi IT

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accenture, Capgemini, Fpt Software, Ibm e Sopra Steria hanno siglato degli accordi con Airbus, diventando i primi aderenti allo Skywise Partner Programme. Lo riferisce un comunicato stampa di Airbus. Come parte del programma, queste società leader a livello mondiale beneficeranno di attività di formazione e certificazioni dedicate, in modo da poter sviluppare applicazioni basate su Skywise più stabili e performanti per conto delle compagnie aeree clienti. I partner certificati avranno accesso al proprio spazio di lavoro su Skywise e ad altre funzionalità aggiuntive della piattaforma. Il Partner Programme si basa sulla crescita esponenziale della piattaforma Skywise e punta ad accelerare ulteriormente il processo di innovazione collegando gli utenti Skywise ad un network globale di sviluppatori leader del settore. Il programma apre pertanto la strada ad un "app-store" aerospaziale aperto, per accelerare la trasformazione digitale del settore. (segue) (Com)