Imprese: Airbus, apre Skywise a leader globali di servizi IT (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lanciata nel 2017, Skywise sta rapidamente diventando la piattaforma aperta di riferimento utilizzata dai principali operatori aeronautici per migliorare le proprie prestazioni operative, garantendo la completa continuità dei dati con benefici su tutta la catena del valore. Ad oggi, oltre 80 vettori di tutto il mondo hanno collegato la propria flotta Airbus, e non, a Skywise. Il gruppo degli ultimi vettori ad aver aderito alla piattaforma include: Cathay Pacific, Philippine Airlines, PAL Express, Citilink, Garuda Indonesia, Malaysia Airlines, Loong Air, Azul, Hawaiian Airlines, Frontier Airlines, Jazeera Airways, Flynas, Air Arabia, Air Seychelles, Pegasus, Aegean Airlines, VivaAerobús e Viva Air. Skywise offre a tutti gli utenti un unico punto di accesso ai propri dati aeronautici aggregati e anonimizzati, integrati con dati provenienti più fonti del settore, in una piattaforma sicura basata su cloud. La piattaforma supera la struttura dei silos organizzativi, consentendo report automatici, confronto dei dati e accesso alle applicazioni, così da migliorare le attività dei vettori, riducendo i costi. Maggiore è il numero di dati che i vettori o gli OEM condividono nella piattaforma Skywise Core, più accurate saranno le previsioni e i modelli per i clienti connessi. Skywise è powered by Palantir's Foundry technology. (Com)