Campidoglio: "Scuole aperte" per i bambini anche in estate

- Si ripete, dopo il successo del periodo natalizio e pasquale, il progetto "Scuole aperte" finanziato da Roma Capitale in 32 scuole (in aumento rispetto alle 21 di dicembre 2018 e alle 18 dello scorso aprile) della Capitale. L'iniziativa vuole tutelare e garantire i diritti dei bambini e i loro spazi di crescita e offrire nuove occasioni di apprendimento culturale e socializzazione. Inoltre, intende andare incontro alle esigenze delle famiglie, sostenendole in un periodo dell'anno in cui la chiusura delle scuole genera difficoltà per i genitori occupati. Lo comunica il Campidoglio in una nota. Le fasce di età coinvolte sono 3-5 anni, 6-9 anni, 10-13 anni. I progetti presentati dalle scuole aderenti, prevedono quindi attività suddivise per queste fasce. I bambini saranno coinvolti in laboratori ludico-motori, attività pre-sportive, pittura, musica, teatro, corsi di inglese e molto altro. Gli Istituti Comprensivi accoglieranno anche i bambini delle scuole dell'infanzia limitrofe a quelle aderenti e degli Istituti Comprensivi di zona. (segue) (Com)