Campidoglio: "Scuole aperte" per i bambini anche in estate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune scuole hanno appena avviato le attività, mentre altre le avvieranno a breve prevedendo aperture minime di 4 settimane fino a un massimo di 8. Le aperture estive sono state previste per coprire anche la prima settimana di settembre. Oltre a ciò, la proposta iniziale rivolta a tutti gli Istituti comprensivi, ha dato un'attenzione particolare alle scuole delle periferie e a quelle in cui sono presenti soggetti a rischio di disagio sociale e dispersione scolastica. "La nostra principale preoccupazione è il benessere dei bambini e delle loro famiglie - spiega l'assessore alla Persona, scuola e comunità solidale Laura Baldassarre -. Vogliamo garantire ai bambini e ai ragazzi opportunità di crescita tutto l'anno, sostenendo le famiglie e i genitori mentre lavorano, cercando di mitigare le loro preoccupazioni e permettendo ai bambini di socializzare, divertirsi e condividere momenti di educazione e sviluppo anche nel periodo estivo. Un'amministrazione dalla parte dei bambini". (Com)