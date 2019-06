Sudan: Consiglio militare invita opposizione a ripresa colloqui “senza condizioni”

- Il capo del Consiglio militare di transizione (Tmc) del Sudan, Abdel Fattah al Burhan, ha invitato le Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc), il cartello che racchiude le sigle dell’opposizione, a riprendere “senza condizioni” i colloqui di pace. “Invitiamo le Ffc e tutti i poteri politici a sedersi (al tavolo dei negoziati) senza condizioni. Abbiamo bisogno di una soluzione che soddisfi tutti i cittadini. Il paese è rimasto senza governo per tre mesi e il popolo sudanese e la nostra politica estera sudanese hanno risentito di ciò. Non vogliamo che la situazione sfugga di mano. Non vogliamo vedere un altro colpo di stato”, ha detto Burhan, le cui dichiarazioni giungono mentre è in corso ad Addis Abeba la riunione dei ministri degli Esteri dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) e alla vigilia della riunione straordinaria dell’Unione africana (Ua) sulla situazione nel Sudan, in programma domani sempre ad Addis Abeba. Il vertice potrebbe assumere rilievo dopo che lo scorso 6 giugno il Consiglio di pace e di sicurezza dell’Ua ha sospeso il Sudan da ogni partecipazione alle proprie attività finché le autorità militari di Khartum non acconsentiranno a cedere il potere a strutture civili. (segue) (Res)