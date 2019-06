I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: Egitto convoca riunione Unione africana ad Addis Abeba - Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, volerà domani ad Addis Abeba, in Etiopia, per presiedere una riunione straordinaria dell’Unione africana (Ua) sulla situazione nel Sudan. Lo ha annunciato la diplomazia del Cairo in un comunicato. Alla riunione, convocata dall’Egitto in qualità di presidente di turno dell’Ua, parteciperanno i rappresentanti Etiopia, Ciad, Togo, Repubblica centrafricana, Gibuti, Kenya, Ruanda, Sudafrica, Somalia, Uganda, Nigeria ed Eritrea. “L’incontro – si legge nel comunicato firmato dal portavoce del ministero degli Esteri del Cairo, Ahmed Hafez – si pone in linea di continuità con gli sforzi egiziani per coordinare le posizioni regionali e creare il clima appropriato a incoraggiare un dialogo diretto tra le diverse fazioni sudanesi e a favorire il raggiungimento di un accordo sulla gestione del periodo di transizione”. L’Egitto, si precisa, ha contattato tutte le fazioni sudanesi prima di convocare l’incontro, ricevendo dagli attori locali la conferma dell’impegno a raggiungere un accordo intra-sudanese. (segue) (Res)