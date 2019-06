I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Malawi: due donne in corsa per la presidenza dell'Assemblea nazionale - Due donne sono in corsa per assumere l’incarico di presidente dell'Assemblea nazionale del Malawi. È quanto riporta il quotidiano locale “The Nation”, secondo la favorita è Esther Mcheka Chilenje, parlamentare del Partito dei popoli democratici (Dpp), al governo in Malawi. A sfidarla c’è Catherine Gotani Hara, del Partito del Congresso del Malawi (Mcp) all’opposizione, il cui leader Lazarus Chakwera ha prestato ieri giuramento come deputato. Il giuramento, come riferisce la stampa locale, è avvenuto nonostante Chakwera non abbia riconosciuto l'esito delle elezioni presidenziali del mese scorso, vinte dal presidente in carica Peter Mutharika, annunciando ricorso in tribunale per chiedere l’annullamento dello scrutinio. Contro la rielezione di Mutharika l’opposizione è scesa in piazza all’inizio di giugno. (Res)