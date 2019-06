I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

- Iran: ministro Esteri tedesco Maas, pericolo guerra nel Golfo non è escluso - Mentre sale la tensione tra Stati Uniti e Iran, “il pericolo di una guerra nel Golfo Persico non è escluso”. È quanto dichiarato oggi dal ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas durante la conferenza stampa con l'omologo francese, Jean-Yves Le Drian, che ha incontrato oggi a Parigi. Per il capo della diplomazia tedesca, “dobbiamo fare di tutto affinché non si arrivi a questo esito”. Maas ha quindi aggiunto: “È il tempo per cui noi vale Diplomacy First”. Il ministro degli Esteri tedesco si è recato nella capitale di Francia per prendere parte a una riunione del governo. Il trattato di Aquisgrana sulla cooperazione e l'integrazione tra Germania e Francia, firmato il 22 gennaio scorso dal cancelliere Angela Merkel e dal presidente Emmanuel Macron, dispone tra l'altro che i ministri di una parte partecipino alle riunioni di governo dell'altra. Il 27 marzo scorso, era Le Drian, a recarsi a Berlino per prendere parte a una seduta del governo tedesco. (segue) (Res)