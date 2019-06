I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Netanyahu a Iran ed Hezbollah, "non metteteci alla prova" - Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno un “immenso potere distruttivo” pertanto l’Iran e il movimento sciita libanese Hezbollah “non mettano alla prova” lo Stato ebraico. Lo ha detto oggi il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante una visita nel nord di Israele, dove è in corso una vasta esercitazione militare. “Sento i nostri vicini a nord, a sud e a est che minacciano di distruggerci. Dico ai nostri nemici: le Idf hanno un immenso potere distruttivo. Non metteteci alla prova”, ha affermato. Le dichiarazioni di Netanyahu giungono nel pieno delle tensioni tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente. Un editoriale pubblicato oggi dal quotidiano “Haaretz” analizza la crescente preoccupazione tra i funzionari dell'intelligence israeliana e occidentale che l'Iran possa avviare un'azione contro Israele per intensificare lo scontro con gli Stati Uniti, costringendo Washington al tavolo dei negoziati. (segue) (Res)