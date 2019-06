I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Arabia Saudita: esperta Onu, "prove credibili" su responsabilità principe Mohammed in omicidio Khashoggi - Vi sono “prove credibili” che indicano come l’erede al trono dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, sia “individualmente responsabile”, assieme ad altri funzionari di alto livello di Riad, dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuto a Istanbul il 2 ottobre dello scorso anno. Lo sostiene la special rapporteur dell’Onu Agnes Callamard nel suo rapporto, precisando che le prove raccolte “meritano ulteriori indagini da parte di una squadra d’inquirenti indipendente e imparziale”. Dopo aver inizialmente negato ogni accusa, l’Arabia Saudita ha ammesso che suoi funzionari d’intelligence siano dietro l’omicidio del giornalista, che collaborava con il quotidiano statunitense “Washington Post” e che aveva assunto posizioni molto critiche nei confronti del regno e, in particolare, del principe ereditario. La magistratura di Riad ha inviato a processo undici suoi cittadini non meglio identificati, chiedendo la pena di morte per cinque di loro. Tuttavia, le autorità saudite hanno sempre negato ogni possibile legame tra i sospetti e Mohammed bin Salman. Secondo la Callamard, il processo a porte chiuse celebrato in Arabia Saudita non rispetta alcuno standard procedurale internazionale e deve essere sospeso. (segue) (Res)