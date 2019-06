I fatti del giorno - Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto-Turchia: Erdogan, Morsi “è stato ucciso” - L’ex presidente egiziano Mohammed Morsi “è stato ucciso”. Lo ha dichiarato il capo dello Stato turco Recep Tayyip Erdogan durante una manifestazione elettorale ad Istanbul. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Anadolu”, Erdogan ha accusato le autorità egiziane della morte di Morsi deceduto lunedì all’età di 67 anni dopo essere stato colto da malore durante un’udienza in tribunale, e sepolto all’alba di ieri a Nasr City, nella zona est della capitale. "Nell’aula di tribunale, (Morsi) si è rivoltato a terra per venti minuti, ma le autorità non hanno fatto nulla per aiutarlo, è stato ucciso e non è morto per cause naturali", ha dichiarato Erdogan, il cui Partito giustizia e sviluppo (Akp) aveva stretti legami con il Partito libertà e giustizia guidato da Morsi. (segue) (Res)