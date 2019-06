I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Algeria: la leader del Partito dei lavoratori Hanoune oggi davanti al giudice militare - La segretaria generale del Partito dei lavoratori in Algeria, Louisa Hanoune, in carcere dal 9 maggio scorso, apparirà oggi davanti al tribunale militare di Blida (la prima regione militare). Secondo l’emittente televisiva “Ennahar”, la Hanoune dovrà rispondere delle accuse di "cospirazione contro l'autorità dello Stato". La politica algerina era già stata ascoltata su questo caso insieme ai due ex capi dell'intelligence Mohamed Mediene, detto Toufik, Athmane Tartag, e al fratello dell'ex presidente Abdelaziz Bouteflika, Said Bouteflika. Diverse manifestazioni di sostegno in favore della Hanoune si sono svolte nelle scorse settimane ad Algeri per chiedere la scarcerazione della politica. Il Partito dei lavoratori ha definito “infondate” le accuse contro la segretaria generale. “Questo rappresenta una criminalizzazione dell’azione politica e costituisce un violento attacco contro la democrazia, il pluralismo e la maggior parte del popolo algerino, che lotta instancabilmente dal 22 febbraio scorso per affermare pienamente la sua sovranità", ha riferito la formazione politica in un comunicato, avvertendo che l’arresto della propria leader “ha inaugurato una nuova ondata di eccessi e derive". (segue) (Res)