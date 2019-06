I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Infrastrutture: Egitto in trattative per finanziare progetti in Africa - L’Egitto ha avviato negoziati con istituzioni finanziarie internazionali, inclusa la Banca mondiale e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), al fine di sostenere progetti infrastrutturali in Africa. Lo ha annunciato il ministro degli Investimenti e della Cooperazione internazionale del Cairo, Sahar Nasr, nel corso della 12ma sessione del Consiglio d’affari Usa-Africa in corso a Maputo, in Mozambico. All’evento Nasr è stata invitata in rappresentanza del presidente Abdel Fatah al Sisi. “L’Africa ha opportunità promettenti e necessita di infrastrutture per sfruttarle”, ha sottolineato il ministro. (segue) (Res)