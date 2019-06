I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Migranti: Oim, urgente garantire un porto di sbarco sicuro alla SeaWatch3 - L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) lancia un appello affinché sia garantito quanto prima un luogo di sbarco sicuro per migranti soccorsi lo scorso 12 giugno nel Mediterraneo dalla nave SeaWatch3. Sabato scorso dieci casi medici sono stati fatti sbarcare a Lampedusa, ma sono ancora 43 le persone che restano ancora bloccate in mare. Nei giorni scorsi la SeaWatch3 era stata invitata a effettuare rotta verso Tripoli, ma occorre ricordare come la Libia sia ancora internazionalmente considerata un porto non sicuro dove sbarcare i migranti. “La situazione nel paese resta ancora estremamente pericolosa a cause dei violenti scontri militari che anche in questi giorni stanno continuando intorno alla capitale e che dall’inizio di aprile hanno causato oltre 90.000 sfollati”, afferma Federico Soda, direttore dell’Ufficio di coordinamento Oim del Mediterraneo, in un comunicato stampa. “Si tratta di un contesto molto drammatico, confermato anche dai migranti sbarcati recentemente in Italia”. Inoltre è necessario ancora sottolineare come, dopo lo sbarco sulle coste libiche, i migranti – compresi i bambini - sono inviati in centri di detenzione le cui condizioni sono ancora da considerarsi inaccettabili e inumane. Resta ancora impossibile garantire la protezione dei diritti dei migranti trasferiti in questi centri. (segue) (Res)