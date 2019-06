I fatti del giorno - America Latina

- Ecuador: governo, non ci sono né ci saranno basi militari straniere nelle Galapagos - Il governo dell’Ecuador ha riposto alle polemiche scatenate dalle recenti dichiarazioni del ministro della Difesa, Oswaldo Jarrín, che la settimana scorsa ha annunciato il raggiungimento di un accordo con Washington per consentire ad aerei Usa impegnati in operazioni antidroga di stazionare presso l’aeroporto di San Cristobal, nell’arcipelago delle Galapagos, che il ministro ha definito una "portaerei naturale". L'intesa prevede anche lavori per ampliare e ammodernare la base aerea. “Non ci sono né ci saranno basi militari straniere”, si legge in un comunicato ufficiale rilasciato dal governo di Quito. La cooperazione con gli Stati Uniti “ha il fine esclusivo di migliorare la pista dell’aeroporto di San Cristobal e permettere il rifornimento di combustibile per due aerei impegnati nel monitoraggio di attività illegali nella riserva marina”, prosegue la nota. Il governo “è impegnato nella protezione di tutto il territorio nazionale da qualsiasi minaccia alla sua sovranità da parte del narcotraffico e di qualsiasi altra attività illecita, inclusa la pesca illegale da parte di flotte straniere". Le isole Galapagos sono un arcipelago di tredici isole vulcaniche situate nell'Oceano Pacifico, a circa 1.000 chilometri dalla costa occidentale dell'America del Sud. (segue) (Res)