I fatti del giorno - America Latina (3)

- Brasile-Giapppone: G20, Bolsonaro annuncia "riunione privata" con Abe ad Osaka - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ospite "la prossima settimana" a Osaka per la riunione del G20, sosterrà un incontro "privato" con il primo ministro giapponese Shinzo Abe. L'annuncio, riportato dallo stesso Bolsonaro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, segue di un giorno la festa dell'immigrazione giapponese in Brasile. Un evento che il presidente brasiliano ha celebrato parlando "dell'immenso contributo culturale, economico e tecnologico" fornito al paese dalla comunità nippo-brasiliana. La riunione dei capi di stato e di governo del G20, evento clou della presidenza giapponese, si terrà i giorni 28 e 29 giugno. In un primo momento l'agenda del presidente comprendeva, tra le altre cose, un incontro con la comunità brasiliana ad Hamamatsu, a 290 chilometri da Osaka. Un appuntamento cancellato per ragioni "Logistiche", ha riferito alla stampa locale il portavoce della presidenza, Otavio Rego Barros. (segue) (Res)