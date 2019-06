I fatti del giorno - America Latina (4)

- Colombia: partito Farc chiede a comunità internazionale di fare pressione su governo per garantire protezione ex combattenti - Il leader del partito Forza alternativa rivoluzionaria del comune (Farc), partito nato dalle ceneri dell'omonimo gruppo armato colombiano, ha chiesto alla comunità internazionale di esigere dal governo di Bogotà misure per proteggere gli ex combattenti smobilitati. L’appello arriva dopo l’uccisione di altri due ex membri Farc che stavano prendendo parte a programmi di reintegrazione nella vita civile nei dipartimenti di Cauca e Narino. “I due nuovi crimini contro militanti del nitro partito si sommano alla lunga lista di inadempienze dello stato rispetto agli impegni presi nel quadro degli accordi di pace. Nell’esprimere la nostra indignazione per la passività del governo nazionale davanti all’ondata di omicidi di figli e figlie del popolo colombiano, lanciamo un appello ai nostri compatrioti, alle loro organizzazioni politiche e sociali e alla comunità internazionale affinché esigano misure effettive e immediate da parte del presidente Duque, capaci di mettere una fine definitiva a questa emorragia”, si legge in un comunicato del partito firmato dal suo leader Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko'. L'ex gruppo armato, oggi convertito in partito politico, ha più volte denunciato una mancanza di misure di sicurezza nei confronti dei guerriglieri smobilitati, accusando il governo di Ivan Duque di “fare a pezzi” l’accordo di pace. Ad oggi, secondo quanto scrive l’emittente colombiana “Rcn”, sono 135 gli ex combattenti delle Farc uccisi dalla firma degli accordi di pace, nel novembre 2016. (segue) (Res)