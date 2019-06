Trasporto aereo: Vietnam Airlines ottiene certificazione di compagnia aerea a 4 stelle

- La compagnia aerea nazionale Vietnam Airlines ha ottenuto la certificazione di compagnia aerea a 4 stelle dall'organizzazione di valutazione di trasporti aerei internazionale Skytrax. La certificazione è stata consegnata al Paris Air Show 2019, una delle più grandi esibizioni di aviazione del mondo. La Vietnam Airlines ha ottenuto la certificazione per tre anni di fila. La compagnia aerea è stata premiata per il suo impegno nel migliorare la qualità dei servizi per soddisfare le richieste crescenti dei passeggeri e del mercato. Su una scala da 1 a 5 stelle, la Vietnam Airlines ha raggiunto l'85 per cento dei criteri per le 4 e 5 stelle. Secondo la scala di valutazione, i servizi della compagnia aerea sono migliorati dal 2016, quando ha ricevuto la certificazione per la prima volta. Dal 2015 la Vietnam Airlines ha allargato la sua flotta aera con 14 aerei Airbus A350-900 XWB e 11 Boeing 787-9 Dreamliners. Quest'anno ha in programma di ricevere il primo aereo Boeing 787-10 e di aggiornare la flotta dei 20 Airbus A321neo per permettere ai suoi passeggeri un'esperienza completamente nuova. (Fim)