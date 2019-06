Regione Lazio: Ruberti, con Youth card 4mila biglietti gratuiti per Teatro Opera

- "La stagione 2019-20 del teatro dell'Opera di Roma conferma un percorso votato all'eccellenza e al coinvolgimento di artisti acclamati a livello internazionale. Allo stesso tempo, il programma messo in campo conferma una grande apertura verso nuovi pubblici e, soprattutto, verso i giovani. Coinvolgere le nuove generazioni nella vita culturale della città e del territorio è anche uno degli obiettivi fondamentali delle operazioni portate avanti dalla Regione Lazio e per questo motivo abbiamo deciso di inserire tra le promozioni della Lazio Youth Card alcuni spettacoli programmati dal teatro dell'Opera di Roma alle Terme di Caracalla”. Lo ha dichiarato Albino Ruberti, capo di gabinetto del presidente della Regione Lazio nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione 2019-20 del Teatro dell'Opera di Roma. “Attraverso la card regionale – ha spiegato Ruberti - 4000 ragazzi under 30 potranno assistere gratis a 22 spettacoli tra cui: Tosca, Aida, La Traviata, Un Romano a Marte e i balletti di Tokyo Ballet e Romeo e Giulietta. Una sperimentazione che ci auguriamo di poter confermare anche per la prossima stagione operistica".(Com)