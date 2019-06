Roma: De Priamo (Fd’I), Raggi prenda atto fallimento

- "La stroncatura alla Giunta 5 Stelle da parte del Messaggero che oggi ricostruisce, in modo puntuale e anche attraverso un editoriale del direttore Cusenza, i tre anni inconcludenti dei grillini ribadisce il fallimento della sindaca”. E' quanto dichiara, in una nota, Andrea De Priamo, capogruppo di Fd’I in Campidoglio. “I romani – aggiunge - aspettano ancora il 'vento che cambia' e davvero non se n'è accorto nessuno, a parte la Raggi che sottolinea di essersi occupata delle periferie anziché presenziare i salotti del potere. Il centro storico è un suk e i provvedimenti nel tridentino stanno vessando gli operatori e il commercio locale, mentre i quartieri più periferici sono completamente abbandonati al degrado, la sicurezza urbana è un miraggio e nei territori è drammaticamente aumentata la tensione sociale grazie alla scellerata idea di dare le case ai nomadi. I servizi sono peggiorati, dallo spazzamento delle strade al trasporto pubblico. La Raggi si risente? Prenda atto del suo fallimento e faccia un passo indietro".(Com)