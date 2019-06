India: Adhir Ranjan Chowdhury capogruppo del Congresso alla Camera del popolo

- Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione in India, ha scelto come capogruppo alla Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale, Adhir Ranjan Chowdhury, deputato del Bengala Occidentale, alla sua quinta legislatura. La decisione è stata presa dopo una lunga riunione che si è tenuta ieri nella residenza di Sonia Gandhi, presidente del Partito parlamentare del Congresso (Cpp) e dell’Alleanza progressista unita (Upa). Alla riunione ha partecipato anche Rahul Gandhi, presidente del Congresso, che dopo la sconfitta elettorale ha deciso di non accettare il ruolo di capogruppo. Rahul, dopo le elezioni, ha anche offerto le dimissioni al comitato esecutivo, che le ha respinte, e insiste per lasciare la guida politica. (segue) (Inn)