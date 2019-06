India: Adhir Ranjan Chowdhury capogruppo del Congresso alla Camera del popolo (2)

- Chowdhury, 63 anni, è stato preferito ad altri dirigenti di cui nei giorni scorsi si erano fatti i nomi come possibili candidati, tra i quali Kodikunnil Suresh, presidente del Comitato del Congresso del Kerala; il portavoce Manish Tewari, deputato di Anandpur Sahib, nel Punjab; Shashi Tharoor, deputato di Thiruvananthapuram (o Trivandrum), nel Kerala. Dopo aver accettato la leadership parlamentare, Chowdhury ha dichiarato: “Sono un soldato di fanteria e un soldato di fanteria sta in prima linea. Quindi combatterò come un fante”. (segue) (Inn)