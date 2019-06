Roma: Giannini (Lega), città allo sbando, dimissioni Raggi atto dovuto

- "Nel terzo anniversario della giunta Raggi, chiediamo le dimissioni immediate di questo sindaco inadatto e sordo che ha ridotto Roma sul lastrico e a rischio infezioni per via dei rifiuti. I cittadini romani sono stufi di assistere al degrado continuo in cui versa la città - dal centro alle periferie - peraltro aggravato dalla mancanza di servizi essenziali come la chiusura della metropolitana che si trascina ormai da mesi e di bus e tram che viaggiano al di sotto del loro potenziale". E' quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. "Prenda atto, la Raggi - prosegue Giannini - che il tempo delle favole è scaduto e che i romani, oggi, dopo aver punito sonoramente i 5stelle alle ultime europee, non sono più disposti a perdere ulteriore tempo per vedere questa città cambiata. Basta quindi alle voragini in strada, ad aziende municipalizzate rese zoppe e alle montagne di rifiuti che ogni mattina ostruiscono spazi pubblici destinati alla vivibilità. Basta, soprattutto, a bugie colossali come la raccolta differenziata al 70 per cento e miseramente ferma al 46 per cento. Una città ferma - aggiunge l'esponente leghista -, con le periferie abbandonate, i consorzi di autorecupero che non riescono a sbloccare i loro fondi per realizzare opere pubbliche, autodemolitori chiusi nonostante si siano messi in regola. E ancora: aree verdi lasciate all'incuria ed al vandalismo, quartieri dove il decoro è dovuto solo alla buona volontà delle associazioni e municipi senza personale e direttive certe dove per fare una carta di identità ci vogliono 6 mesi. Dal 2016 a oggi - conclude Giannini - la Capitale si è contraddistinta solo per figuracce di carattere locale, nazionale e internazionale. E' giunta l'ora di voltare pagina e di chiudere uno dei capitoli più rovinosi per Roma". (Com)