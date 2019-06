Ama: Masucci (Fit-Cisl Lazio), urgente tavolo istituzionale permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stati versati fiumi di inchiostro sulla situazione indecorosa in cui versa Roma sotto il profilo dei rifiuti: non è più il tempo di propagandare e sciorinare conoscenze, denunce e inutili lamentele. Si deve lavorare duramente per diventare parte attiva e propositiva nella risoluzione dei problemi di Ama e della Capitale: come già richiesto, ribadiamo l'urgenza di un tavolo istituzionale permanente, finalizzato alla sottoscrizione di un 'Patto per il decoro' di Roma". E' quanto dichiara il segretario generale della Fit-Cisl di Roma e Lazio, Marino Masucci, aggiungendo che "è veramente scaduto il tempo degli incontri di facciata e di propaganda: tutti i protagonisti in causa, nessuno escluso – lavoratori, sindacati, management e Campidoglio – devono assumersi la responsabilità dell'attuale, disastrosa situazione e contribuire all'individuazione di una soluzione comune: solo da questo tipo di confronto può scaturire qualcosa di concreto per la Capitale, per i lavoratori, per i cittadini".(Com)