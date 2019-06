Difesa: Serbia, società Tigar avvia produzione stivali di gomma per truppe Nato

- La società Tigar con sede a Pirot, nella Serbia meridionale, ha siglato un accordo per la produzione di stivali di gomma per le truppe Nato. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", gli stivali saranno prodotti secondo il modello utilizzato dai vigili del fuoco e saranno usati dalle unità dell'Alleanza per le situazioni d'emergenza. La società Tigar, specializzata nella produzione di pneumatici e prodotti derivati dalla gomma, compariva nella classifica dei 15 maggiori esportatori della Serbia fra gennaio e luglio 2018. Tigar si collocava al quarto posto con esportazioni per 224,7 milioni di euro su un valore complessivo totalizzato dai 15 maggiori esportatori pari a 2,6 miliardi di euro. (Seb)