Speciale difesa: Francia, incuria ministero mette in pericolo forze speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia, l'incuria del ministero della Difesa mette in pericolo le forze speciali. Lo scrive il quotidiano francese “Le Monde”, spiegando che il governo di Parigi si affida per le sue missioni in Africa a del materiale affittato a società private con un passato poco chiaro. Un esempio è l’aereo Beechcraft C90 King Air di proprietà del gruppo Air Attack Techonolgies (Aat), che prima di essere fornito alle forze francesi impegnate nel Sahel con l’operazione Barkhane veniva utilizzato dal cantante Steve Aoki per la sua tournée in Europa. Il governo francese fa spesso ricorso a contratti di esternalizzazione per la difesa e, secondo la Corte dei conti, "chiude gli occhi su un certo numero di anomalie” dei fornitori. Il proprietario di Aat è Cedric Soriano, che ha dei precedenti penali per “importazione illecita e traffico di armi”. Il pilota del Beechcraft C90, Robert Wright III, ha invece tentato in passato di truffare delle assicurazioni. (Res)