Speciale difesa: Parigi rafforza il settore spaziale militare con nuovi programmi

- La Francia continua ad armarsi nel settore spaziale militare. Lo scrive il quotidiano francese “La Tribune”, spiegando che per Parigi lo spazio in questi ultimi anni è diventato un settore “iper-strategico”. Il ministro della Difesa, Florence Parly, ha recentemente annunciato il lancio di due programmi spaziali: l’Iris, che sostituirà il satellite ottico di osservazione Cso, e Celeste, che rimpiazzerà i satelliti Ceres. Questi due programmi saranno lanciati nel 2023. A questo si aggiunge poi un accordo tra Francia e Italia per lo scambio di immagini ottiche prese dal satellite francese Cso con immagini radar provenienti dai due satelliti italiani Cosmo-Skymed di seconda generazione. “È quando l’Europa condivide intelligentemente le sue risorse che è forte”, ha detto Parly. (Res)