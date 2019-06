Sanità: Lucente (Fd’I), presentato pdl in commissione regionale su sicurezza operatori negli ospedali

- Nella proposta di legge regionale “Sicurezza nei posti di lavoro contro le aggressioni al personale” ai danni dei dipendenti che operano negli ospedali, presentata oggi in commissione Sanità dal capogruppo a Palazzo Pirelli di Fratelli d’Italia, Franco Lucente, è stata inserita anche la categoria dei veterinari di medicina pubblica. In merito al pdl “anche dall’opposizione sono arrivati pareri positivi, a fronte di alcuni emendamenti e proposte che ho tutta l’intenzione di vagliare e approfondire. L’obiettivo è infatti quello di arrivare in Aula con un testo condiviso, perché l’argomento è di interesse comune”, ha spiegato in una nota Lucente. “Ringrazio - ha aggiunto - quindi tutti i consiglieri che si stanno mettendo al servizio dei lavori sul Pdl, in primis la mia collega di partito e seconda firmataria Barbara Mazzali, che sta lavorando con me. E ringrazio la Uil-Fpl, che ha già raccolto 10mila firme negli ospedali e altre 6mila on line".(Com)