Torino: innovazione, workshop di confronto e presentazione dei risultati del progetto Urb-Inclusion

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Piano di implementazione che presenta le iniziative a sostegno dell’innovazione sociale attivate in due anni di lavoro per accompagnare percorsi di cittadinanza attiva che presentano elementi di innovazione e inclusione urbana e sociale. Il progetto europeo Urb-Inclusion, nell’ambito del programma europeo Urbact III, coinvolge localmente 415 organizzazioni che promuovono 120 progetti sostenuti dalla Città di Torino con 7,9 milioni di euro di risorse dedicate. È questo il focus del workshop che oggi pomeriggio si è tenuto all’Open Incet di piazza Teresa Noce 17 a Torino, “Impresa di comunità generativa”, presenti tutti gli attori di un complesso lavoro di coordinamento che ha coinvolto progetti di rigenerazione urbana come AxTO, Co-City, e le misure del Pon Metro Torino Social Factory e European Crowdfunding Center. Urb-Inclusion ha coinvolto altre otto città europee (oltre a Torino, Barcellona, Lione, Glasgow, Copenaghen, Cracovia, Timisoara, Trikala e Napoli) in un confronto su sfide urbane comuni. Un complesso vastissimo di interventi, finanziati grazie ai fondi strutturali europei e regionali e alla Città di Torino: Torino Social Factory coinvolge 25 organizzazioni con 12 progetti selezionati e 1,4 milioni di euro investiti; European Crowdfunding Center ha attivato 48 organizzazioni, sei progetti e 50mila euro di budget; Co-City – Uia (Urban Innovative Actions) ben 213 organizzazioni, 63 progetti e 5,1 milioni di euro investiti per attivare “Patti di collaborazione”; AxTO, un vasto piano di rigenerazione urbana, ha promosso tre azioni dedicate al supporto di progetti innovativi in ambito sociale, ambientale e culturale. (segue) (Rpi)