Torino: innovazione, workshop di confronto e presentazione dei risultati del progetto Urb-Inclusion (2)

- Nel momento in cui i cittadini si pongono l’obiettivo di risolvere un problema, la loro azione comune è motore di sviluppo di idee e possibili soluzioni. Le persone sono quindi spinte a cercare soluzioni partendo dalla propria esperienza e dalla loro capacità di collaborare, di dare il proprio apporto creativo all’organizzazione. Le organizzazioni collaborative possono essere considerate un nuovo tipo di servizio sociale che genera valore per i cittadini stessi che la compongono e, per estensione, a tutta la società. Gli obiettivi strategici del Piano di Implementazione: sostenere processi di comunità di welfare urbano (Welfare di Comunità), stimolare la partecipazione attiva della società civile attraverso nuove forme di dialogo con la Pa, favorire l’uso di strumenti di finanza innovativi in tali azioni di partenariato pubblico-privato e valutarne l’impatto sociale per accrescere trasparenza, responsabilità e capacità d’ingaggio della Pubblica amministrazione. In questa azione il Piano può contare sull’infrastruttura sociale delle Case del Quartiere, un network di spazi cittadini accoglienti per istanze e progettualità che possono così essere inserite in un processo di costruzione sociale. Qui nascono comunità di progetto che accompagnano le azioni di welfare urbano e i progetti di riutilizzo di beni comuni, punto di riferimento per tutte le azioni di innovazione sociale da attivare. (segue) (Rpi)