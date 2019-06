Torino: innovazione, workshop di confronto e presentazione dei risultati del progetto Urb-Inclusion (3)

- Il Piano è stato inoltre realizzato nell'ambito della più vasta piattaforma di Torino Social Impact, piattaforma progettuale che riunisce oltre 50 attori attivi sul territorio torinese nell’ambito dell’economia sociale e della finanza di impatto. “La rigenerazione urbana non è più solo il recupero di edifici abbandonati, ma è sempre di più la ricostruzione di una rete sociale e il riconoscimento delle istanze che questo tipo di incontri può generare. Cittadinanza, tessuto associativo, mondo imprenditoriale, realtà creative, terzo settore diventano soggetti civici che, insieme alla Pubblica amministrazione, producono e gestiscono attività ad alto impatto sociale”, spiega l’assessore alla Rigenerazione urbana, Marco Giusta. “La Città di Torino investe nell’innovazione sociale in quartieri e aree urbane ad elevata criticità socio-economica. La finalità è rispondere ai bisogni locali con approcci multidisciplinari e innovativi, capaci di generare soluzioni per innescare e potenziare l’attivismo delle comunità locali, generando ricadute positive in termini economici e sociali”, afferma l’assessora all’innovazione Paola Pisano. (Rpi)