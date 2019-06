Italia-Svizzera: Silvio Mignano nuovo ambasciatore a Berna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvio Mignano è il nuovo ambasciatore d’Italia a Berna. Lo riferisce un comunicato della Farnesina. Silvio Mignano è nato a Fondi il 23 ottobre 1965. Si è laureato il 9 maggio 1988 in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma ed è entrato nella carriera diplomatica il 4 marzo 1991. Mignano ha prestato servizio nella Direzione generale per il personale e l’amministrazione dal 1991 al 1994, quale secondo e primo segretario presso l’ambasciata d’Italia all’Avana dal 1994 al 1998 e a Nairobi dal 1998 al 2001. Dal 2001 al 2004 è stato capo della segreteria della Direzione generale per i paesi delle Americhe. Dal 2004 al 2007 è stato console generale d’Italia a Basilea, e dal 2007 al 2010 ambasciatore d’Italia a La Paz. Dal 2010 al 2012 è stato cpo ufficio alla Direzione generale per le risorse e l’innovazione, dal 2012 al 2013 alle dirette dipendenze del Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione e dal 2013 al 2015 direttore dell’Organismo indipendente di valutazione. Dal 2015 al 2019 ha prestato servizio quale ambasciatore d’Italia a Caracas e dal 14 giugno 2019 è ambasciatore d’Italia a Berna, accreditato anche a Vaduz. Parla italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Ha tre figli. È anche scrittore e ha pubblicato cinque romanzi, tre libri di poesie, un libro di racconti di viaggio e uno di favole per bambini, che ha anche illustrato. (Com)