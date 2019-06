Donbass: Stoltenberg accoglie con favore annuncio su sospetti in abbattimento volo MH17

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha accolto con favore l'annuncio da parte della Joint Investigation Team secondo cui quattro sospetti saranno perseguiti per crimini in relazione all'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines nel luglio 2014. Lo ha dichiarato Stoltenberg a quanto si apprende da fonti dell'Alleanza. "Si tratta di un'importante pietra miliare negli sforzi per scoprire tutta la verità e assicurare che sia fatta giustizia sull'uccisione di 298 persone provenienti da 17 paesi. Ho piena fiducia nell'indipendenza e nella professionalità delle indagini e nel sistema legale olandese. Come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiarito, tutti i paesi dovrebbero cooperare con gli sforzi per stabilire verità, giustizia e responsabilità", ha aggiunto.(Beb)