Roma: Urciuolo (Lega), Raggi rassegni dimissioni per manifesta incapacità

- "Auguri di cuore alla sindaca Raggi per aver portato Roma, in tre anni, allo sfascio più totale. Chissà con quale torta e con quali candeline, ma soprattutto dove, festeggerà questo vento di cambiamento evocato tre anni fa e mai avvertito dai cittadini. La grande festa avverrà forse in mezzo a qualche buca, sopra qualche autobus incendiato, in qualche azienda partecipata in pieno dissesto, oppure in qualche scala mobile della metropolitana inceppata o a ridosso dei tanti cassonetti che strabordano di rifiuti in ogni angolo della città?". E' quanto dichiara, in una nota, il responsabile organizzativo della Lega di Roma Capitale, Fernando Urciuolo. "Esattamente mille giorni dopo quel trionfale 67% - aggiungono gli esponenti leghisti - l'M5S nella capitale ha dilapidato ben 200 mila voti; segno evidente di un fallimento e di una caduta inarrestabile che solo il primo cittadino continua a ignorare. Se anche in Francia ('Il triste declino di Roma'), in Spagna ('Tutti i rifiuti portano a Roma'), negli Stati Uniti ('Rischio epidemie'), in Inghilterra ('Roma dice basta') e in Giappone ('Buche e cinghiali in città') continuano a parlare male della città, significa che occorre una volta per tutte invertire la rotta attraverso lo scioglimento immediato della giunta e far tornare i romani al voto". "La Raggi - conclude Urciuolo - ha adesso la vera opportunità di sbandierare quell'onestà così tanto agitata alla vigilia del voto e che si è invece 'sbriciolata al primo impatto con la realtà', rassegnando le proprie dimissioni da sindaco per manifesta incapacità". (Com)