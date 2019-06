Messico: governo e Unhcr al lavoro per gestire aumento di domande di rifugio (4)

- I centri di accoglienza dei migranti che al momento non contano con personale sufficiente, sono stati "irrobustiti" con altri 825 elementi, mentre il personale del ministero del Benessere sociale è stato inviato nello stato del Chiapas per attivare i piani di intervento sociale a favore dei migranti. Tra le azioni individuate nell'accordo c'è anche il lancio del Piano di sviluppo integrale lanciato dal governo del Messico assieme ai governi di El Salvador, Guatemala e Honduras. Si tratta del programma di investimenti che il presidente Lopez Obrador ha voluto stilare assieme alla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), come strumento per ridurre le cause stesse della migrazione verso nord: povertà, diseguaglianze sociali e violenza. Il tema sarà al centro dei colloqui tra Lopez Obrador e il nuovo presidente del Salvador, Nayib Bukele, atteso giovedì a Città del Messico. (segue) (Mec)