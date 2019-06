Rai: Capitanio (Lega), ridurre asset esterni e privilegiare risorse interne

- Il deputato della Lega Massimiliano Capitanio, segretario della Vigilanza Rai, in merito alla risposta ricevuta in relazione a un quesito in Commissione, afferma in una nota: "Sembra che Rai1 dedichi alla produzione esterna più del 24 per cento delle ore di prima trasmissione, Rai2 più del 26 per cento e Rai3 oltre il 14 per cento. Decisamente troppo se si considera che ci sono risorse interne che andrebbero privilegiate rispetto agli appalti esterni. Questi ultimi infatti andrebbero utilizzati solamente quando le risorse interne non risultassero sufficienti a coprire tutte le esigenze editoriali e di programmazione e mai in sostituzione come invece accade oggi". Quindi Capitanio insiste: "Privilegiare gli asset interni risulta fondamentale anche per rispettare i principi di efficacia ed economicità previsti dalla normativa a cui il servizio pubblico è chiamato a rispondere. Per questo ribadisco che gli appalti esterni vanno ridotti. In tal senso chiederemo ulteriori approfondimenti per conoscere numeri reali e non percentuali, a partire dalle cifre esatte degli affidamenti alle società esterne". (Com)