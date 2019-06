Ue: Tusk, speriamo di concludere selezione cariche comunitarie entro domani

Le posizioni espresse dagli Stati membri dell'Ue in merito alle cariche da assegnare in ambito comunitario sono ancora discordanti, ma vi è anche una volontà comune di finalizzare il processo entro la prima seduta del Parlamento europeo, e speriamo di farcela entro la giornata di domani. Lo ha scritto il presidente il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, nell'invito al summit di domani e dopodomani a Bruxelles che è stato recapitato ai capi di Stato e di governo dei paesi membri. "A seguito delle elezioni europee, abbiamo deciso di provare a finalizzare il processo di selezione dei vertici delle istituzioni comunitarie entro il mese di giugno: le consultazioni che abbiamo svolto nel corso delle ultime tre settimane hanno dimostrato che vi sono come sempre visioni e interessi discordanti, ma anche una volontà comune di finalizzare questo processo entro la prima sessione del Parlamento europeo", si legge nella lettera.