Rifiuti: De Rosa (M5S) su area ex-Snia, Salvini faccia il suo dovere per la sicurezza in Lombardia

- Una riunione congiunta straordinaria delle Commissioni regionali Ambiente e Antimafia sul sito ex-Snia. La chiede il Movimento 5 Stelle della Lombardia, su iniziativa dei consiglieri regionali Massimo De Rosa, Marco Fumagalli e Luigi Piccirillo, con una missiva ai Presidenti delle due Commissioni. Nella lettera si legge: "L'area, ormai abbandonata da vent'anni, è diventata un luogo di degrado sociale ed urbanistico, con spaccio e delinquenza, ma soprattutto è un luogo di abbandono e stoccaggio non autorizzato di rifiuti nel settore nord-ovest dell'area che insiste sul territorio di Varedo". Massimo De Rosa spiega in una nota: "L'obiettivo è riportare le Istituzioni e lo Stato su di un territorio che è stato abbandonato al suo destino ed è potenzialmente la prima piazza di spaccio a Milano. Con il risultato che ora sull'area ex Snia di Varedo, un terreno di 55 ettari tra Paderno Dugnano, Varedo e Limbiate, sembra essere passato uno tsunami. Il territorio abbandonato per decenni versa nel più totale degrado ambientale, sociale ed urbanistico, con evidenti situazioni d'illegalità, tra spaccio e delinquenza, ma soprattutto è un luogo di abbandono e stoccaggio non autorizzato di rifiuti anche pericolosi. È ora che Regione Lombardia si presenti su questi terreni per dare un segnale deciso ai cittadini che vivono vicino ad un'area così degradata e pericolosa. Le due Commissioni possono e devono agire sia dal punto di vista ambientale per sollecitare le bonifiche da idrocarburi pesanti, PCB e metalli sia per il ripristino della legalità. Ma non è sufficiente: estendiamo l'invito sull'area al Ministro Salvini che invece di stare su Facebook o Twitter farebbe bene ad agire per risolvere i gravi problemi di insicurezza e illegalità nella zona. Faccia il suo dovere per la sicurezza in Lombardia. Per farlo non bastano le parole e la propaganda".(com)