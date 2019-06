Infrastrutture: Serbia, ministro Mihajlovic a colloquio con società Bechtel su realizzazione Corridoio Morava (5)

- La Mihajlovic ha detto in precedenza che le opere infrastrutturali in fase di realizzazione in Serbia vedranno un valore complessivo "di alcuni miliardi" di euro. Buona parte dei finanziamenti provengono da fonte europea, secondo l'Agenzia della connettività presentata e sviluppata nel corso dei Vertici sui Balcani occidentali. Riguardo alla sezione serba del cosiddetto Corridoio 11, alla fine dello scorso luglio il ministro Mihajlovic ha detto che "cambierà nome". "Peccato che il Corridoio 11 si chiami così, da un certo punto di vista ha poco senso, e almeno in Serbia abbiamo ritenuto che nel prossimo periodo si voti e si chieda a cittadini e istituzioni di aiutarci a denominare quel Corridoio davvero con un nome giusto", ha detto la Mihajlovic. (segue) (Seb)