Speciale difesa: Spagna, sgominata cellula dedita al finanziamento del terrorismo jihadista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato spagnola ha sgominato una cellula dedita al finanziamento del terrorismo jihadista in Siria. Lo riferisce il quotidiano "El Mundo", precisando che all'operazione, scattata dopo oltre un anno e mezzo di indagini, hanno partecipato più di 350 agenti. In una nota ufficiale, il ministero dell'Interno ha fatto sapere che "l'organizzazione era gestita da un clan attraverso i conti di una società legale, creata per occultare movimenti illeciti e frodare il fisco riciclando denaro sporco". Nell'ambito dell'operazione, 10 persone sono state arrestate e 12 indagate nella capitale, nei vicini comuni di Algete e Torrelodones, a Valencia e a Toledo. (Res)