Speciale difesa: Spagna, arrestati due terroristi di "Resistenza Gallega" latitanti dal 2006

- Il giudice del Tribunale nazionale spagnolo, Manuel Garcia Castellon, ha disposto la custodia in carcere per due terroristi di "Resistenza Gallega", Antón García Matos, conosciuto come Toninho, e Asuncion Losada Camba. Lo riferisce il quotidiano "El Mundo", precisando che i due sono stati arrestati lo scorso fine settimana nell'ambito della cosiddetta operazione "Lusista" a Vigo. Toninho e Losada erano ricercati dal 2006. (Res)