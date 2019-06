Speciale difesa: Russia-Ucraina, Girkin (Donetsk), non contattato da investigatori su schianto boeing MH17

- L'ex ministro della Difesa dell'autoproclamata repubblica popolare del Donetsk, Igor Girkin, non è stato coinvolto nelle indagini degli investigatori parte del gruppo investigativo congiunto chiamato a fare chiarezza sullo schianto del boeing malese MH17. A dichiararlo è stato lo stesso Girkin, il quale si dice inoltre estraneo allo schianto del Boeing malese MH17, avvenuto nel Donbass nel 2014. Il team investigativo internazionale ha diffuso i risultati delle indagini in base ai quali sarebbero coinvolti quattro sospettati nell'abbattimento, tra i quali appunto l'ex ministro del Donetsk Girkin. L'inchiesta sullo schianto del Boeing MH17 si è svolta senza la partecipazione russa, anche se Mosca era pronta a farne parte fin dai primi giorni dopo la tragedia, ha dichiarato in precedenza Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino. (Rum)