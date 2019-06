Speciale difesa: Iraq, Bassora, razzo colpisce complesso petrolifero ExxonMobil

- Un razzo ha colpito questa mattina la sede della compagnia petrolifera statunitense ExxonMobil ad al Barjisiya, nella città di Bassora, nel sud dell’Iraq. Lo riferisce l’agenzia locale “Baghdad News Agency”. Nell’impatto sono rimasti feriti due lavoratori iracheni. ExxonMobil ha annunciato in un comunicato che 20 persone impiegate nella struttura sono state trasferite dopo l’incidente. Fonti del ministero del Petrolio hanno riferito che l’attacco non ha interrotto le attività del complesso petrolifero. Il comitato di sicurezza del Consiglio distrettuale di Zubayr ha riferito sarebbe invece almeno tre le persone ferite da quello che in base ai frammenti sarebbe un razzo Katjusha. Nel sito sono attive diverse compagnie straniere tra cui Royal Dutch Shell e l’italiana Eni. (Irb)