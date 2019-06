Sanità: da commissione regionale ok a risoluzioni su revisione sistema fiscale per fondazioni e enti no profit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un trattamento fiscale più favorevole su Ires e Imu per le ex Ipab, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in considerazione della loro attività di assistenza sociale. Questo il contenuto di una risoluzione approvata oggi all’unanimità dalla commissione regionale Sanità, presieduta da Emanuele Monti (Lega). “Il testo nasce da audizioni svolte che ci hanno permesso di approfondire il tema – ha spiegato il presidente Monti –. Il documento chiede alla Giunta di farsi portavoce per ridefinire a livello nazionale un trattamento fiscale adeguato a favore di questi soggetti del no profit che, dopo il passaggio dal settore pubblico al privato, hanno registrato un aggravio dei costi fiscali che è andato a discapito dei servizi e degli utenti”. Alcune indicazioni presentate dalla consigliera Carmela Rozza (Pd) per compensare i Comuni da eventuali mancati gettiti di Imu e Ires, saranno formalizzate durante il dibattito in Aula che potrebbe tenersi già prima della pausa estiva.(Com)