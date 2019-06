Ruanda: oppositore in esilio Rusesabagina, leader ribelle Nsabimana è stato torturato

- Paul Rusesabagina, leader in esilio del Movimento ruandese per il cambiamento democratico (Mrcd), ha accusato oggi il governo del presidente Paul Kagame di aver autorizzato il ricorso sistematico alla tortura per costringere il capo ribelle Callixte Nsabimana a confessare i suoi legami con gruppi terroristici. “Se foste stati al suo posto, torturati per un mese o più, cosa avreste fatto? Qualsiasi cosa chiedessero”, ha detto Nsabimana parlando nel corso di una conferenza stampa. L’oppositore ha inoltre accusato il governo di Kagame di aver fatto uccidere diverse figure dell'opposizione e di aver fatto “regolarmente torturare” gli attivisti detenuti “in patria e all'estero”. Il mese scorso il portavoce delle Forze per la liberazione nazionale (Fln) del Ruanda, Callixte Nsabimana, si è dichiarato colpevole di terrorismo, omicidio e detenzione di ostaggi davanti ad un tribunale ruandese. (segue) (Res)