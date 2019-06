Case popolari: assessore Bolognini, finiti lavori per 7 fabbricati altre di via Gran San Bernardo 1

- Oggi, a Milano, nel quartiere Cialdini, a due anni e mezzo dall'inizio delle opere di ristrutturazione, l'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia Stefano Bolognini e il presidente Aler Milano Angelo Sala hanno presenziato alla cerimonia di completamento delle opere nei 7 edifici di via Gran San Bernardo 1, con un finanziamento regionale di 1,9 milioni di euro. Lavori che hanno ridato vivibilità ai quartieri e riqualificato fabbricati composti da 140 alloggi, che accolgono 113 famiglie e circa 250 persone. "Si tratta di uno dei 16 interventi localizzati nel capoluogo lombardo - spiega l'assessore Stefano Bolognini - che si concluderanno nel 2020, sui quali Regione ha investito nel 2015 circa 44 milioni di euro. Rientrano nel Programma annuale di attuazione, che e' parte integrante del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica (Prerp) 2014-2016. Non abbiamo la bacchetta magica ma poco alla volta sta emergendo l'importante sforzo che Regione Lombardia ha in atto per dare nuova vita ai quartieri e alle zone periferiche, rigenerandoli". (segue) (Com)