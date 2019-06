Case popolari: assessore Bolognini, finiti lavori per 7 fabbricati altre di via Gran San Bernardo 1 (2)

- Il programma annuale di attuazione, che risale a ottobre 2015, ha inoltre destinato 18,5 milioni per il sostegno alla realizzazione dei piani di manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di Aler Milano e ancora 44 milioni di euro per gli interventi necessari alle altre 4 Aler lombarde. La somma complessiva stanziata dalla Regione ammonta a 106,5 milioni di euro. "I fabbricati di via Gran San Bernardo 1 - aggiunge Bolognini - sono stati messi a norma e in sicurezza, sottoposti a manutenzione straordinaria e anche a sistemazioni esterne. Sono opere ulteriori a quelle monitorate dal contatore Aler, che ospitiamo sul sito della Regione e che riguardano invece appartamenti sfitti e da riadattare". "Qui si tratta di opere strutturali sugli stabili - ha chiarito l'assessore - Ma ribadisco ancora una volta che il mattone da solo non basta. Per questo stiamo cercando di favorire anche interventi in campo sociale e di costruire reti che aiutino a ridare vita a questi luoghi. Senza i cittadini, le reti sociali, i volontari e i laboratori infatti i quartieri non potranno rinascere". In particolare le opere di ripristino hanno riguardato: la riparazione di parte della rete fognaria e il rifacimento delle reti impiantistiche comuni (elettrica, di illuminazione, linee citofoniche e tv); la fornitura e la posa di boiler elettrici; messa in sicurezza delle canne fumarie contenenti amianto attraverso la loro muratura, lo sgombero e la pulitura dei sottotetti, il risanamento di facciate, vani scala e coperture con sostituzione delle lattonerie, il ripristino dei frontalini e delle sottosolette dei balconi, della pavimentazione di balconi, logge e ballatoi, la sostituzione di finestre, portafinestre e griglie degli alloggi, e dei serramenti e portoni d'ingresso dei vani scala; la riparazione delle recinzioni e la posa dei sistemi antipiccione sulle gronde, la sistemazione delle aree dei cortili; la realizzazione nel cortile della nuova pavimentazione con gli autobloccanti e sistemi di impermeabilizzazione alla base dei fabbricati per evitare le risalite di umidità. (Com)