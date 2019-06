Milano: riapre domani la piscina Guido Romano, festa d'inaugurazione domenica 23 giugno (2)

- "Esprimo grande soddisfazione per la riapertura nei tempi della Piscina Romano - aggiunge Caterina Antola, Presidente di Muncipio 3 -. Si tratta di un punto di riferimento per il quartiere Città Studi, la cui riqualificazione è sempre stata una priorità del Municipio 3 che ha lavorato con tutti i mezzi a sua disposizione perché ciò avvenisse". La riapertura della piscina sarà festeggiata domenica 23 giugno alle 14.30 alla presenza dell'assessore Maran e della Presidente del Municipio 3. La piscina Guido Romano, sita in via Ampère 20, è stata costruita nel 1929 rispecchiando lo stile architettonico dell'epoca. Progettata, come per la piscina Cozzi, dall'architetto Luigi Secchi, è dedicata a Guido Romano, noto ginnasta italiano. All'interno del centro balneare si può infatti vedere la lapide dedicatagli dal Comune di Milano e dalla famiglia. La vasca rettangolare di 4.000 metri quadri sorge in prossimità di un parco che offre il servizio di un chiosco bar. La piscina Romano si aggiunge all'ampia offerta estiva di Milanosport. Dal 1° giugno 2019 sono aperti i centri balneari Lido (Piazzale Lotto, 15) e Argelati (Via Segantini, 6). Il 9 giugno hanno aperto poi le piscine all'aperto di Sant'Abbondio (Via S. Abbondio, 12), Cardellino (Via del Cardellino, 3) e Saini (Via Corelli, 136). Restano poi a disposizione i giardini di Arioli Venegoni, Iseo, Mincio, Murat, Procida, Solari, Suzzani e la terrazza in pieno centro della Piscina Cozzi. (com)