Africa: rapporto Global Trends, numero di rifugiati in aumento a 6,3 milioni nel 2018

- Nel 2018 il numero di rifugiati in Africa è stato pari a circa 6,3 milioni, in lieve aumento rispetto ai 6,2 milioni registrati alla fine del 2017. È quanto emerge dal rapporto annuale Global Trends, pubblicato oggi dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). L’area del continente in cui si registra il maggior numero di rifugiati si conferma di gran lunga l’Africa orientale e il Corno d’Africa con 4,3 milioni di persone, seguita dall’Africa centrale e regione dei Grandi laghi con quasi 1,5 milioni, dall’Africa occidentale con 326 mila e dall’Africa australe con 211 mila. Quanto ai singoli paesi, l’Uganda si conferma al primo posto fra i paesi africani (terzo assoluto dietro Turchia e Pakistan) ad ospitare il maggior numero di rifugiati con 1.165.700 registrati alla fine del 2018, seguito dal Sudan (quarto assoluto) con 1.073.000 rifugiati e dall’Etiopia (nona in assoluto) con 903.200. Per quanto riguarda i paesi di origine dei rifugiati, al primo posto nel continente africano figura il Sud Sudan (terzo assoluto dietro Siria e Afghanistan) con 2,3 milioni di persone fuggite dal paese, seguito da Somalia (949.700), Sudan (724.800), Repubblica democratica del Congo (720.300), Repubblica Centrafricana (590.900), Eritrea (507.300) e Burundi (387.900). (Res)